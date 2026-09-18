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Osmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: 'Vücudunda kırılmadık yer yok'

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Osmaniye’de eşi tarafından darp edilen 2 çocuk annesi 20 yaşındaki 6 aylık hamile Didar F. karnında bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Genç kadının eşi tutuklanırken, dayısı ise “Ben gördüm cenazeyi. Vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok 10 kişi birden dövmüş gibi. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin” diyerek seslendi.

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iddiaya göre 6 aylık hamile Didar F. (20) ile eşi K.F. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K.F., hamile eşini darp etti. Dehşeti yaşayan kadın hayatını kaybederken, saldırgan eşi de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile Didar F’nin cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı’nda defnedildi.

Osmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok
Başlık ResmiOsmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok

“KAFASINDA KIRILMADIK YERİ YOK”

Genç kadının dayısı Boran Kapcak, şöyle konuştu:

Yeğenim 19 yaşındaydı gencecikti hamileydi iki çocuk geride kaldı. Tartışma kavgaya dönüştükten sonra vurmuş galiba. Hastaneye kaldırmışlar, hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi.

“KARNINDA BEBEĞİYLE VEFAT ETMİŞ”

Olayın detaylıca incelemesini talep eden Kapcak “Herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin” diyerek seslendi.

Osmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok
Başlık ResmiOsmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok

Mahalle muhtarı Mustafa Güngör ise “Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnımdaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun diyorum" dedi.

Osmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok
Başlık ResmiOsmaniye’de dehşet! 6 aylık hamile eşini döverek öldürdü! Geride 2 çocuk kaldı: Vücudunda kırılmadık yer yok
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye
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