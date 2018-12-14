Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın beylikten cihan devletine uzanan tarihi yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi, gezi listelerinde ilk sıralardaki yerini aldı. Bursalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gören Fetih Müzesi, 3 aylık sürede yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KUBBESİNE SAHİP



Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’nın tarihine ışık tutan ‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin şehre bir hareketlilik kazandırdığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimarisi ve teknik özellikleriyle eşsiz bir yapı olduğunu kaydetti. 2016'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ‘Yeşil Bina’ konseptinde tasarlandığını anlatan Dündar, “Müzemiz, iç içe geçmiş iki binadan oluşuyor. Yeşil bina olarak tasarlanan yapıda enerji tasarrufu en üst seviyede planlandı. 42 metre açıklığındaki kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk, Bursa'da metfun 6 padişahımızı simgeliyor. Dünyadaki diğer panoramik müzelerde bir savaş sahnesini anlatılırken, Panorama 1326 Bursa’da Osmanlı’nın bütün dünyada barış ve huzuru hâkim kılma felsefesi anlatılıyor. Bu özellik, yabancı ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor” dedi.

Fetih Müzesi’nin ününün sınırları aştığını belirten Başkan Dündar, 3 aylık sürede 45 ülkeden 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade etti. Dev kubbenin altında bin kişilik gösteri merkezi ve Millet Kıraathanesi’nin yanı sıra kitap okuma salonları, sergi alanları ve cep sinemasının da yer aldığını belirten Dündar, müzenin aynı zamanda bir kültür merkezi olarak da hizmet verdiğini dile getirdi.

Ziyaretçilere 10 bin figürlü karşılama



Panorama 1326 Bursa, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken sanatsal çalışmalarla da konuklarına duygu yoğunluğu yaşatıyor. Bursa’nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Fetih Müzesi’nin kubbe bölümünde yer alan resim, ziyaretçileri 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı birkaç saniyelik şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında adeta kayboluyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına şahitlik ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor.

Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden teslim alındığı tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul’a gitmeye çalışan Bizanslılar’ın kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türkleri’nin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor.

3 boyutlu alanda tarihi görseller



Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri ise Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor. İki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi’nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘merhaba’ deyişi ziyaretçilere bütün detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru’nun şehrin anahtarını Orhan Gazi’ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada ayrıca, Aktimur Hisarı, Cilimboz Deresi, Nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey Hisarı, Gökdere Irmağı ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi’nin karargahı ve askerleri dikkat çekiyor.