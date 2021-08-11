Çankaya ilçesinde evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Y.G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
İtirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Y.G'nin tutuklanmasına hükmetti.
Şüpheli Y.G. tutuklanırken, Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermiş, ardından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli Y.G, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eda Nur Kaplan'a saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı Ankara'da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İntihar eden Eda Nur’un polise verdiği ifade ortaya çıktı Ankara’da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek 15. kattan atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Eda Nur'un verdiği ifadede alkollü olduğu için tacize karşı koyamadığını belirttiği ortaya çıktı.