Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Konya’ya dünyanın her yerinden on binlerce Mevlana aşığının geldiğini söyledi.

Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin Allah’a kavuşmasını Şeb-i Arus olarak adlandırdığını kaydeden Başkan Altay, “Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle bu anma törenlerini uzaktan gerçekleştirmenin burukluğu içindeydik. Şükürler olsun ki bu sene yine on binlerce hak ve hakikat aşığıyla bir araya gelerek bu törenleri gerçekleştirdik.” diye konuştu.



Bu seneki etkinliklerde sema programlarının yanında konferanslar, sergiler, Mesnevi sohbetleri, dinletiler ve şehir turları gibi onlarca farklı etkinlik düzenlendiğini vurgulayan Başkan Altay, “Vuslat yıl dönümü anma törenlerinin bu yılki teması olan İrfan Vakti, oldukça anlamlı bir kavrama atfedilerek belirlendi. İrfan Vakti’mizin; Konya’nın kadim topraklarından, bütün dünyaya iyilik ve güzellik taşıyacak daha nice ariflerin yetişeceği günlerin yeni bir başlangıcı olmasını diliyorum.” dedi.





KUBBE-İ HADRA YENİ YÜZÜYLE ŞEHRİ SELAMLIYOR

Mevlana Türbesi’nin sembol yapılarından olan Kubbe-i Hadra’nın restore edilmesi ve yeniden özüne dönmesi için başlatılan çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, şöyle konuştu: “Başından sonuna kadar büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar sonunda Kubbe-i Hadra, orijinal rengiyle şehrimizi yeniden selamlamaya başladı. Tarihindeki en kapsamlı restorasyonlardan biri geçiren Kubbe-i Hadra, şehrimizin sembolü, inancımızın boyası, kültürümüzün mayasıdır. Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum.”



TARİHİ ŞEHİR MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Belediye olarak şehir merkezinde önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Mevlana Müzesi karşısında bulunan alanda Türkiye’nin en önemli dönüşüm çalışmalarından birini yürütüyoruz. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da esnaflarımızla anlaşarak buradaki eski yapıların yerine; tarihi dokuya uygun, gelenlerin Selçuklu başkentini hissedecekleri özel bir proje yapıyoruz. Proje tamamlandığında bölgedeki ticari ve sosyal hayat daha da canlanacak; Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında bağlantı sağlanarak turizm canlanacak.” ifadelerini kullandı.

Yine Konya denince akla gelen bir başka yer olan Alaaddin Tepesi etrafındaki binaların dış cephelerinde de tarihi dokuya uygun iyileştirme çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Altay, ilk etapta 12 binada 60 bağımsız bölümün tamamladığını, ikinci etapta 40 binanın cephe düzenlemelerinin sona yaklaştığını vurguladı.

Başkan Altay, yaptıkları çalışmalarda kendilerine her zaman destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.



HER MEVSİM KONYA’YA BEKLİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih, kültür ve doğa turizminin en güzel örnekleriyle Konya’nın her mevsim görülmeye değer olduğunu belirterek, “Selçuklu Payitahtı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehri Konya’yı yaşamak için tüm şehirlerden misafirlerimizi şehrimize davet ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük’ten Sille’ye, Bilim Merkezi’nden Tropikal Kelebek Bahçesi’ne, Panorama Müzesi’nden Ecdat Bahçesi’ne, Kilistra’dan İvriz Kaya Anıtı’na, Alaaddin Tepesi’nden İnce Minare’ye, Meram Bağları’ndan Yerköprü Şelalesi’ne, Nasreddin Hoca’dan Şems-i Tebrizi’ye kadar görülecek çok yer var. Konya’mızın Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli gibi ilçelerinde de çok sayıda güzellik bulunuyor.” dedi.



YÜZLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜ

Birçok tarihi değere ev sahipliği yapan Konya’da muhteşem bir mutfak kültürü de bulunuyor. Dünyada adına türbe yapılan tek aşçı Ateşbaz-ı Veli Konya’da. Saray mutfağının da en güzel örneklerine sahip bir kültürü barındıran Konya’da Büyükşehir Belediyesi, “Bu topraklarda yemek bir medeniyettir” düsturuyla gastronomi turizmi açısından önemli adımlar atıyor, organizasyonlar düzenliyor. Konya’yı ziyarete gelenlerin en çok tercih ettiği yemekler şunlar: Fırın kebabı, bamya çorbası, etliekmek, tirit, ekmek salması, yağ somunu, höşmerim helvası, sac arası tatlısı.



BİSİKLET ŞEHRİ KONYA

Konya, coğrafi yapısı gereği Türkiye’de en fazla bisiklet kullanılan şehir konumunda. Konya’da bisiklet kullanımını daha fazla artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’ye örnek projeler hayata geçiriyor.

550 kilometre bisiklet yolu ile bu konuda Türkiye’de açık ara önde olan bir Konya’da yeni yapılan caddelere mutlaka bisiklet yolları ilave ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni planlamayla 35 kilometre daha yeni bisiklet yolu inşasına başladı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez hizmete sunulan Bisiklet Tramvayı bisiklet severlerden ilgi görüyor. Kapalı otoparklarda ve şehrin yoğun bölgelerinde yapılan çift katlı bisiklet parkları,

bisiklet tamir istasyonları, bisiklet köprüleri, bisiklet trafik ışıkları, bisiklet bekleme istasyonları, Akıllı Bisikletli Ulaşım Sistemi (ABUS), bisiklet taşıma aparatları monte edilen otobüsler dikkat çeken hizmetler arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk olimpik veledromu da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılıyor.