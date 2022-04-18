Türkiye Gazetesi

Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2022 Yıllı Ödülleri Töreni’nde “2023 Dünya Spor Başkenti” ilan edildi.

ACES Europe tarafından İtalya’nın Torino şehrinde düzenlenen ödül programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük şehri Konya olarak, bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ve Konya’nın bu kapsamda “2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti” ilan edildiğini anımsattı.

2022 Dünya Spor Başkenti seçilen Madrid, Avrupa Spor Başkenti seçilen Lahey, Avrupa Spor Bölgesi seçilen Piemonte ve Medimurje şehirlerini tebrik ederek sözlerine devam eden Başkan Altay, “Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’nın böyle büyük bir unvanı kazanmasında destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli’ye ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN İLK, AVRUPA’NIN İKİNCİ ŞEHRİ

Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan “Dünya Spor Başkenti” unvanını almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise Madrid’den sonra ikinci şehri oldu.

Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olmasıyla ilgili resmi açıklama ACES Europe’un merkezi Brüksel’de yapılacak.





ÇATALHÖYÜK DÜNYADA DAHA FAZLA TANINACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün dünyada daha fazla tanınması çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını başlattıkları Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı Anadolu’nun turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, son dönemde bu konuya katkı sağlayacak vizyon projelerin yapımının devam ettiğini dile getirdi.

Şehrin yarınlarına büyük izler bırakacak önemli yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişi ile dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Çatalhöyük’te Tanıtım Ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl ülkemizden ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Bu önemli merkezi dünyaya daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde 28.500 metrekare proje alanında kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak.





SANAYİLER TAŞINACAK, KONYA’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle şehre kazandırılacak Konya’nın vizyon projelerinden Yeni Sanayi Sitesi hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsa tahsisini Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı proje tamamlandığında hem esnafın modern bir sanayi sitesinde hizmet üreteceğini hem de taşınma süreci sonrası şehir merkezindeki kirli görüntünün ortadan kalkacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren “Benim Şehrim” sloganıyla açıkladıkları vizyon yatırımları hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Şehir merkezinin çehresini değiştirecek projelerden birisinin de Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşınması olduğunu kaydeden Başkan Altay,

“Yeni Sanayi Sitemizin inşaatı TOKİ tarafından Aslım Caddesi bölgesinde süratle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak arsa tahsisini yaptığımız proje, dört etapta 2 bin 690 sanayi ve 134 ticari dükkandan oluşuyor. Proje tamamlandığında esnafımız altyapısı ve üstyapısıyla Konya’mıza yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üretecek. Taşınma süreci sonrası şehir merkezindeki kirli görüntü ortadan kalkacak, şehrin çehresi değişecek. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon olan bu önemli projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’nın yarınlarında önemli bir yer tutacak yatırımın Konya’ya kazandırılmasını sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir İlk Metaverse Toplantısını Yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez düzenlediği Metaverse toplantısında Konya’nın geleceğine değer katacak yatırımları belediye yöneticileri ile değerlendirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği bazı yatırımların 3 boyutlu tasarımlarının holografik bir şekilde odanın ortasına yansıtılarak farklı açılardan incelendiği toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye yöneticileri ile ilk kez Metaverse toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne özgü olarak tasarlanan 3 boyutlu sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıda katılımcılarla birebir iletişime geçti. Ekran ve hologram gibi farklı sunum tekniklerinin tüm fonksiyonlarının deneyimlendiği toplantıda, Metaverse çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme ve belediye hizmetlerinde ne şekilde kullanılacağı konuşuldu.

3 BOYUTLU GÖZLÜKLERLE SUNUM YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Metaverse dünyasında yapmayı planladığı diğer proje sunumlarının ardından, belediyenin yürüttüğü projelerin 3 boyutlu görselleri holografik bir şekilde sanal odanın ortasına yansıtılarak farklı açılardan incelendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Metaverse çalışmalarının ilk etabı olan “Metaverse Toplantı Uygulaması”nda, belediyeye ait 3 boyutlu bir dijital toplantı odasının modellenerek Metaverse ortamına aktarıldığını belirtti. Başkan Altay, “Teknolojik gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmıyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak şehrimizin geleceğini planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Metaverse çalışmalarına başladığını ilk kez Barcelona Dünya Akıllı Şehir Kongresi’nde duyurmuştuk. Şehrimizin yarınlarına değer katacak önemli yatırımları Metaverse’te ilk kez değerlendirdik. Toplantıda bir takım verilerin blok-zincir altyapısında tutulduğu uygulamaya sanal gözlükler ile giriş yaptık. Belediye yöneticisi arkadaşlarımız, dijital toplantı odasına seçtiği avatarlar ile katılarak normal ekranda sunum yaptılar, video ve sunum gösterimi gerçekleştirdiler. Ayrıca, yürütmekte olduğumuz bazı projelerimizin 3 boyutlu tasarımlarını da inceleme imkânına sahip oldular” dedi.

KONYALILARIN YÖNETİME KATILIMINI ARTIRACAK

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Akıllı Şehir Konya’da, şehircilik hizmetlerinde kamu kaynaklarından tasarruf; vatandaş memnuniyetinin, hizmet kalitesinin ve hemşehrilerimizin yönetime katılımının artırılması amacıyla Metaverse alanında planladığımız diğer uygulamaları da hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.