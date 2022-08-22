Türkiye Gazetesi

Sperm testi nedir, nasıl yapılır? Sperm testi yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte sperm testi hakkında bilgiler merak edilenler…

SPERM TESTİ

Hastalarda çocuk sahibi olmaya engel durumların tespiti aşamasında sperm testi sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu yöntem ile birlikte hastaların sağlıklı ve hareketli sperm sayısı ve kalitesi ortaya çıkarılabilmektedir.

SPERM TESTİ NEDİR?

İnsanlar bazı durumlarda çocuk sahibi olmakta zorlanabilirler. Bu gibi durumlarda erkeklerde sperm kalitesinin tespiti önemlidir. Aynı zamanda sperm testi yapılarak hastaların istenilen bir şekilde çocuk sahibi olup olamayacağının tespiti yapılmaktadır.

SPERM TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu sperm testi yapılması sırasında spermlerin hareketliği ve miktarı ölçülmektedir.

SPERM TESTİ SIRASINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hastanın bu testi yaptırmadan en az 4 gün önce cinsel birliktelik yaşamamış olması gerekmektedir.

SPERM TESTİ SONUÇLARI NASIL OLMALI?

Bu testin sonuçları göz önüne alındığında sperm kalitesinin hareketliliğinin ve sayısının istenilen oranlarda olması gerekmektedir. Bunun yanında sperm kalitesinin dışında hastaların diğer durumlarının da göz önüne alınması büyük önem taşır.

SPERM TESTİ SONRASINDA OLASI TANI NEDİR?

Bu testin sonunda sperm sayısı hareketliliği ile ilgili bir tanı konulması mümkündür.

KİMLER SPERM TESTİ YAPTIRMALI?

Sağlıklı ve normal yollardan çocuk sahibi olamayan aynı zamanda sperm kalitesi ile ilgili endişeleri olan hastaların sperm testi yaptırması gerekmektedir.

HIV TESTİ NEDİR?

Günümüzde cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında gelen hiv virüsü ile ilgili yapılan hiv testi ile birlikte kan içerisinde bu virüse karşı antikor oluşumu tespit edilmeye çalışılır. Aynı zamanda hastaların hızlı bir şekilde tedavisinin sağlanması aşamasında bu testin önemi büyüktür.

HIV TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Birçok sağlık merkezinde yapılan hiv testi genel olarak kan örnekleri üzerinden yapılır. Aynı zamanda bu testin yapılması aşamasında hastaların tükürük örnekleri de kullanılabilmektedir.

HIV TESTİ NEREDE YAPILIR?

Özel ve devlet hastanelerinin ilgili birimlerinde yapılan bir testtir. Yine cinsel sağlık merkezlerinde önleyici tedavi kapsamında bu testler gerçekleştirilmektedir.

HIV TESTİ KAÇ GÜNDE SONUÇ VERİR?

Bu testin yapılabilmesi için kişinin vücudunda antikor oluşumu gerekir. Bu aşamada hiv testi yapılabilmesi için öncelikle hastanın en az dört hafta hastalığı geçirmiş olması gerekir. En kesin sonuçlar üç ayın sonunda görülür.

HIV TESTİNİ EVLİLİK ÖNCESİ YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

Ülkemizde evlilik ile ilgili yasal düzenlemelere göre hiv ile ilgili testin evlilik öncesinde yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz. Aynı zamanda hastaların bu testi yaptırabilmesi için kan örnekler kullanılır.

CİNSEL YOLLA HASTALIKLAR NASIL BULAŞIR?

Aids dışında da cinsel yolla bulaşan hastalıklar bulunur. Bu hastalıklar arasında bel soğukluğu ve frengi en çok görülen hastalıklar arasında yer alır. Bayanlarda görülen vajinal rahatsızlıklar bu kapsamda değerlendirilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Günümüzde bel soğukluğu ve frengi dışında da bir takım cinsel yolla bulaşan hastalıklar bulunur. Bunlar arasında dudak uçukları siğil gibi hastalıklar da mevcuttur.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişinin vücut direncinde meydana gelen düşüş başta olmak üzere aynı zamanda hastalarda ortaya çıkan yüksek ateş terleme gibi belirtiler mevcuttur. Bunun yanında vajinal akıntı gibi bir kısım belirtiler de mevcuttur.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Bu tür hastalıklar daha çok istenmeyen bir şekilde cinsel birliktelik ile görülmektedir. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili cinsel birliktelik sırasında koruyucu tedbirlerin alınması gerekir. Çok eşlilik ya da diğer istenmeyen cinsel birliktelikler bu tür hastalıkların yayılımını hızlandırmaktadır.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN TEDAVİLERİ NELERDİR?

Bu tür hastalıkların bir kısmı virüs ile yaygınlık kazandığından virüs tedavisi en yaygın tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar.

www.labistanbul.com.tr/sperm-testi.html