Türkiye Gazetesi

Bir görüntüleme yöntemi olan ultrason ile karın içi görüntülemenin yapıldığını belirten Prof. Dr. Cafer Eroğlu; ultrason görüntüleme yönteminin gebelik ile sınırlı olmadığını bu görüntüleme yöntemiyle bir çok hastalığın teşhisinde kullanıldığını ifade ediyor.

Ultrason nedir, nasıl çekilir, hangi alanlarda kullanılır? İşte ultrason hakkında merak ettikleriniz…

ULTRASON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ses dalgalarının kullanıldığı bir yöntem olan ultrason ile hastaların karın içerisinin görüntülenmesi yapılmaktadır. Bu yöntem özellikle gebelik sürecinde bebeğin izlenmesi amacı ile tercih edilir. Böylelikle hastaların bebek ile ilgili görüntüleri takip etmesi de mümkün olabilmektedir.

ULTRASON NEDİR?

Bir diğer görüntüleme yöntemi olan ultrason yöntemi ile birlikte ses dalgaları kullanılarak yumuşak karın içi görüntüleme yapılabilmektedir. Aynı zamanda ultrasonun kullanım alanları gebelik ile sınırlı değildir.

ULTRASON NASIL ÇEKİLİR?

Bir ilaç ve prob yardımı ile bu görüntüleme yöntemi hayata geçirilir. Hızlı ve kolay bir görüntüleme yöntemi olarak karşımıza çıkar.

ULTRASON HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Öncelikle gebelik olmak üzere birtakım rahatsızlıkların ve karın için görüntülemenin yapılması için kullanılan bir tekniktir.

ULTRASON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Renkli ultrason tekniği gibi yeni tekniklerin yanı sıra ayrıntılı teknikler de mevcuttur.

RENKLİ DOPPLER NEDİR?

Ses dalgaları baz alınarak yapılan bir diğer yöntem olan renkli doppler yöntemi ile hastaların damarlarına verilen bir sıvı ile görüntü elde edilmektedir. Ülkemizde birçok sağlık merkezinde bu yöntem kullanılarak hızlı bir sonuç alınır.

RENKLİ DOPPLER NASIL ÇEKİLİR?

Bu yöntemin gerçekleştirilmesi aşamasında özel bir hazırlık yapılmasına gerek duyulmaz. Bazı durumlarda hastaların belirli bir süre aç kalarak görüntü alması gerekir. Renkli doppler yöntemi günümüzde birçok hastanın karın içi hassasiyetlerinin takibi için kullanılır.

RENKLİ DOPPLER HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Birçok organ hastalıklarının tespiti aşamasında kullanılan renkli doppler yöntemi bunların yanı sıra hastaların doku ve kaslarının incelenmesi amacı için de kullanılan bir yöntemdir. Son zamanlarda bu yöntem sayesinde hastaların istenilen bir şekilde görüntülerinin alınması amaçlanmaktadır.

SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Bu yöntem yaklaşık olarak 45 dakika sürer ve hızlı bir şekilde sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle birçok sağlık merkezinde hızlı görüntü almak için kullanılan bir yöntemdir. Sağlık merkezlerinde bu yöntem ile hastaların damar rahatsızlıkları da tespit edilebilmektedir.

AÇ KARNINA MI ÇEKİLİR?

Hastaların söz konusu görüntüleme yöntemi hakkında detaylı bilgi sahibi olmasının yanı sıra aynı zamanda hastaların 12 saat yemek yememeleri de gereken durumlar mevcuttur.

RENKLİ DOPPLER HANGİ HASTALIKLARI GÖSTERİR?

Kanser gibi rahatsızlıkların yanı sıra aynı zamanda hastaların gebelik sürecinde de kullanılan bir yöntemdir. Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren birçok kuruluşta safra ve karaciğer organları ile ilgili rahatsızlıkların tespiti aşamasında da kullanılan bir yöntemdir.

CHECK UP NEDİR?

Sağlık taraması olarak da isimlendirilen check up ile hastaların genel sağlık taramalarının yapılması amaçlanır. Bu yöntemde birden fazla disiplinden doktor muayenesi yapılır. Yine kan tahlili ya da idrar tahlili gibi tahliller yapılarak hastaların genel sağlık sorunları tespit edilmeye çalışılır.

CHECK UP NELERİ KAPSAR?

Bu yöntem hastaların tüm rahatsızlıklarının tespiti için kullanılır. Buna bağlı olarak check up yöntemi detaylı bir sağlık taraması olarak kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde hastaların taleplerine bağlı olarak farklı paketler halinde sunulan bir yöntemdir.

CHECK UP NASIL YAPILIR?

Hastaların öncelikle tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntüleri alınır. Bunun yanında kan tahlili ya da hormon testi gibi test ve tahliller yapılarak hastaların sağlık taraması ile ilgili bilgi elde edilmektedir.

CHECK UP NE KADAR SÜRER?

Ortalama olarak bir check up 3 ile 5 saat arasında değişiklik gösterir. Bunun yanında sonuçların ortaya çıkması ise üç ile beş gün arasındadır.

CHECK UP NEDEN YAPTIRMALISINIZ?

Düzenli olarak sağlığınızın takibi amacı ile bu yöntemden yararlanmanız gerekir. Hiç olmazsa senede bir kez bu teknik ile hastalıkların tespiti ve takibi yapılabilir.

www.labistanbul.com.tr/kadikoy-usg.html