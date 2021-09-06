Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medyatürk’ün Kurucusu İş İnsanı Ali Atalı

2008 yılında Medyatürk’ü kurarak büyük holdinglere yazılım hizmeti veren Ali Atalı, aynı zamanda Medyatürk bünyesinde Kurye-netin bayiliğini de yaparak lojistik sektöründe de hizmet vermiş bir kuruluştur. Ali Atalı Kurye-neti kurmadan önceki süreçte Garanti BBVA ve McCann Ericsson firmalarında çalışmış, buralarda kazandığı tecrübeleri Medyatürk’e aktararak kısa bir sürede 8 milyon ABD Doları büyüklüğünde proje yöneten bir şirket haline gelmiştir. Kendisinin de yazılım anlamında uzmanlıkları bulunan Ali Atalı, işletme öğreniminden sonra yurt dışında çeşitli sertifikasyon programlarına katılmıştır. PHP, ASP.NET, Oracle, SQL, Oracle Database Management alanlarında kurslara ve Cisco, Microsoft, Oracle, VCP ve CISSP’nin düzenlediği eğitimlere katılmıştır. Halihazırda Enerji sektöründe hizmet vermek için kurduğu Atalı Enerji bünyesinde bu eğitimlerin uygulamasını yapmaktadır. Yaptığı yatırımlarla iş dünyasının tanınan bir siması haline gelen Ali Atalı, Medyatürk aracılığıyla birçok şirketin de kalkınmasına hizmet etmiştir.



Ali Atalı Kimdir?

Kendisini yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarıyla tanıdığımız Ali Atalı, Karadenizli bir aileden gelen doğma büyüme bir İstanbulludur. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışına gitmiş, çeşitli kurs ve seminerlerle kendisini donatmış bir yazılımcıdır. Aynı zamanda da işletmecilik kariyeri olan Ali Atalı, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Keçeli ve Bulutoğlu Güneş Enerjisi Santrallerini kurarak Türkiye’nin enerji geleceği için önemli bir adım atan Ali Atalı, girişimci bir iş insanıdır. Bu konuda yazdığı makalelerle de dikkat çeken Ali Atalı, kariyerini sürdürülebilir çevreye hizmet doğrultusunda yönlendirmiştir. Fosil yakıtların kısa tükenebilirliğine ve çevreye verdiği zararlara dikkat çeken Ali Atalı Medyatürk aracılığıyla şirketlere bu konularda da hizmet sunmuş bir enerji uzmanıdır.

Medyatürk’ü kurmadan önce çalıştığı McCann Ericsson firmasında Coca-Cola, American Expresss, Caterpillar, McDonald gibi Fortune 500 firmalarına sistem mühendisliği, yazılım ve bilgi bankası uygulamalarının tüm birimlere yerleştirilmesi ve uygulanması konularında danışmanlık yapan Ali Atalı, projeleri başından sonuna kadar yönetme tecrübesini edinmiş ve tüm bu tecrübelerini Medyatürk’e aktarmıştır.

Halihazırda Atalı Enerji bünyesinde firmalara bu anlamda destekleri devam eden Ali Atalı, girişimci, sağduyulu, donanımlı bir Türk yatırımcıdır.