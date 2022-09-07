Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu dökümanlarda sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist, İstanbul'da yakayı ele verdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Dokümanlar üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S'nin sicil bilgileri bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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