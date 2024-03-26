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Haberler > Biyografi > Arzu Fırat'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat'ın mesleki kariyeri

Arzu Fırat'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arzu Fırat&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat&#039;ın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Pazar günün vatandaşlar belediye başkan adaylarına oy vermek için sandık başına gidecek. Kırklareli'den aday olan belediye başkan adayları kimler? Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Arzu Fırat hakkında merak edilenler içeriğimizde...

2024 yerel seçimler kapsamında Kırklareli'den aday olan Arzu Fırat kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında soruluyor. Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Kırklareli için vaatleri, seçim çalışmaları neler? Evli mi? Arzu Fırat'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi 

ARZU FIRAT KİMDİR?

Arzu Fırat, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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