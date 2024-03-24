Aylin Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu'nun mesleki kariyeri

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları ön plana çıkıyor. Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu kimdir, memleketi neresi kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Aylin Hacaloğlu'nun hayatına dair detaylar içeriğimizde

2024 yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne Belediye Başkan Adayı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Edirne'den aday olan Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Edirne için vaatlerini açıkladı mı? Hacaloğlu'nun eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Aylin Hacaloğlu'nun hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

AYLİN HACALOĞLU KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu, ressam ve üniversite mezunudur.