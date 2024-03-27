Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 09:25 - Güncelleme: 27 Mart 2024 09:36 - Güncelleme:

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Çankırı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Azize Akoğlu'nun Çankırı için vaatleri neler? Detaylar içeriğimizde