Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çankırı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Azize Akoğlu'nun Çankırı için vaatleri neler? Detaylar içeriğimizde
Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Azize Akoğlu kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Azize Akoğlu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Çankırı için vaatlerini açıkladı mı? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. İşte, Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi
AZİZE AKOĞLU KİMDİR?
Azize Akoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi