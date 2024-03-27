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Haberler > Biyografi > Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?

Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Azize Akoğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çankırı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Azize Akoğlu'nun Çankırı için vaatleri neler? Detaylar içeriğimizde

Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Azize Akoğlu kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Azize Akoğlu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Çankırı için vaatlerini açıkladı mı? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. İşte, Azize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi

AZİZE AKOĞLU KİMDİR?

Azize Akoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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