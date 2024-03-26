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Haberler > Biyografi > Azize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisi

Azize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Azize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ&#039;ın hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Uşak'tan aday olan Azize Karadağ'ın kariyer hayatı nasıl, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarının neler olduğunu merak ediyor. Uşak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Uşak için vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Azize Karadağ'ın eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Uşak'tan aday olan Azize Karadağ'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık

AZİZE KARADAĞ

Azize Karadağ, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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