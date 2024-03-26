Azize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 18:04 - Güncelleme: 26 Mart 2024 18:13 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Uşak'tan aday olan Azize Karadağ'ın kariyer hayatı nasıl, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...