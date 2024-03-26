Başak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Niğde'den aday olan Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş'ın biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başak Caner Aktaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Niğde için vaatlerini açıkladı mı? Merakla beklenen yerel seçim çalışmalarına sayılı günler kaldı. B. Caner Aktaş'a dair merak edilen detaylar içeriğimizde
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Niğde'den aday olan Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Başak Caner Aktaş'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi, ne iş yapıyor? Niğde halkı için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
BAŞAK CANER AKTAŞ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş, siyasetçi ve üniversite mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi