Başak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 21:32 - Güncelleme: 26 Mart 2024 21:46 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Niğde'den aday olan Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş'ın biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başak Caner Aktaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Niğde için vaatlerini açıkladı mı? Merakla beklenen yerel seçim çalışmalarına sayılı günler kaldı. B. Caner Aktaş'a dair merak edilen detaylar içeriğimizde