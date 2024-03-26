Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Çağla Özgençtürk'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir

Çağla Özgençtürk'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağla Özgençtürk&#039;ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zonguldak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Çağla Özgençtürk kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Kaç yaşında? Zonguldak için vaatleri neler? Detaylar haberimizde

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar oy vereceği belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Zonguldak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir, nerede doğdu kaç yaşında? Zonguldak halkı için vaatleri neler? Çağla Özgençtürk'ün kariyer hayatı nasıl, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi 

ÇAĞLA ÖZGENÇTÜRK KİMDİR?

Çağla Özgençtürk, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merve Eylül Bütün kimdir? Dem Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Merve Eylül Bütün'ün biyografisi - BiyografiMerve Eylül Bütün kimdir? Dem Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Merve Eylül Bütün'ün biyografisiKadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatı ve biyografisi - BiyografiKadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatı ve biyografisiArzu Fırat'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat'ın mesleki kariyeri - BiyografiArzu Fırat'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Arzu Fırat'ın mesleki kariyeriŞehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş'in biyografisi - BiyografiŞehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş'in biyografisiFeride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli - BiyografiFeride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereliAzize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisi - BiyografiAzize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisiElmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi - BiyografiElmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisiSemiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir? - BiyografiSemiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir? - BiyografiCanan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?Birsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeri - BiyografiBirsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...