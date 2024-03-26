Çağla Özgençtürk'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Zonguldak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Çağla Özgençtürk kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Kaç yaşında? Zonguldak için vaatleri neler? Detaylar haberimizde
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar oy vereceği belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Zonguldak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir, nerede doğdu kaç yaşında? Zonguldak halkı için vaatleri neler? Çağla Özgençtürk'ün kariyer hayatı nasıl, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi
ÇAĞLA ÖZGENÇTÜRK KİMDİR?
Çağla Özgençtürk, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi