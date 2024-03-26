Çağla Özgençtürk'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk kimdir

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 20:05 - Güncelleme: 26 Mart 2024 20:16 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Zonguldak'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Çağla Özgençtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Çağla Özgençtürk kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Kaç yaşında? Zonguldak için vaatleri neler? Detaylar haberimizde