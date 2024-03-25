Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Çanakkale halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Canan Aytaç'a dair detaylar haberimizde...
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale'den aday olan belediye başkan adayı Canan Aytaç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Canan Aytaç hangi okuldan mezun oldu, ne iş yapıyor? Evli mi? Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
CANAN AYTAÇ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç, ev hanımı ve lise mezunudur.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi