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Haberler > Biyografi > Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?

Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canan Aytaç&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Çanakkale halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Canan Aytaç'a dair detaylar haberimizde...

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale'den aday olan belediye başkan adayı Canan Aytaç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Canan Aytaç hangi okuldan mezun oldu, ne iş yapıyor? Evli mi? Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

CANAN AYTAÇ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç, ev hanımı ve lise mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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