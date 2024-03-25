Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 12:46 - Güncelleme: 25 Mart 2024 13:12 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Çanakkale halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Canan Aytaç'a dair detaylar haberimizde...