Cevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 12:36 - Güncelleme: 23 Mart 2024 12:47 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın kim olduğu merak ediliyor. Denizli'den aday olan Cevahir Kayar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Denizli halkı için vaatleri neler? Cevahir Kayar'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde