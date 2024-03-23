Cevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın kim olduğu merak ediliyor. Denizli'den aday olan Cevahir Kayar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Denizli halkı için vaatleri neler? Cevahir Kayar'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde
2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve seçim çalışmalarını merak ediyor. Denizli'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Cevahir Kayar'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Cevahir Kayar'ın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık
CEVAHİR KAYAR KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar, lise mezunu ve ev işçisidir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi