Dilber Demir'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'in mesleki kariyeri

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 20:27 - Güncelleme: 26 Mart 2024 20:39 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tokat'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'in biyografisi ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dilber Demir kimdir, nerede doğdu, mesleği ne? Tokat halkı için vaatlerini açıkladı mı? Dilber Demir'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi