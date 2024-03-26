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Haberler > Biyografi > Dilber Demir'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'in mesleki kariyeri

Dilber Demir'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'in mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dilber Demir&#039;in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Dilber Demir&#039;in mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'in biyografisi ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dilber Demir kimdir, nerede doğdu, mesleği ne? Tokat halkı için vaatlerini açıkladı mı? Dilber Demir'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri araştırılıyor. Tokat'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Dilber Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tokat için vaatlerini açıkladı mı? Dilber Demir'in mesleği nedir, kariyer hayatına ne zaman başladı? Evli mi? Belediye Başkan Adayı Dilber Demir'İn hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık 

DİLBER DEMİR KİMDİR?

Dilber Demir, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Tokat Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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