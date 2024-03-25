Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Elmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi

Elmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kahramanmaraş için vaatleri neler? Belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Elmast Tolmaç'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? İşte, Elmast Tolmaç'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Kahramanmaraş'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kahramanmaraş halkı için vaatlerini açıkladı mı? Elmast Tolmaç'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Elmast Tolmaç'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

ELMAST TOLMAÇ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç, ilkokul mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir? - BiyografiSemiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir? - BiyografiCanan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?Birsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeri - BiyografiBirsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeriSafiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi - BiyografiSafiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisiArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeri - BiyografiArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeriNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir? - BiyografiNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?Sümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisi - BiyografiSümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli? - BiyografiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisi - BiyografiGülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisiAylin Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu'nun mesleki kariyeri - BiyografiAylin Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Aylin Hacaloğlu'nun mesleki kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...