Elmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kahramanmaraş için vaatleri neler? Belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Elmast Tolmaç'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? İşte, Elmast Tolmaç'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Kahramanmaraş'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kahramanmaraş halkı için vaatlerini açıkladı mı? Elmast Tolmaç'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Elmast Tolmaç'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için araştırdık
ELMAST TOLMAÇ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç, ilkokul mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi