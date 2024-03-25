Elmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 13:39 - Güncelleme: 25 Mart 2024 13:57 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kahramanmaraş için vaatleri neler? Belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Elmast Tolmaç'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? İşte, Elmast Tolmaç'ın hayatı ve biyografisi