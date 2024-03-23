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Haberler > Biyografi > Engin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?

Engin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Engin Güleser&#039;in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sakarya'dan aday olan Engin Güleser'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Vatandaşlar hangi adaya oy vereceğini aralarında tartışıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Engin Güleser'in kariyer hayatı nasıl ilerliyor, nerede çalışıyor? Sakarya için vaatleri neler? Engin Güleser hakkında merak edilen ayrıntıları sizler için araştırdık 

ENGİN GÜLESER KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser, serbest meslek sahibi ve lise mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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