Engin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 13:50 - Güncelleme: 23 Mart 2024 14:01 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sakarya'dan aday olan Engin Güleser'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi