Fatma Biçer'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 11:50 - Güncelleme: 24 Mart 2024 11:59 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Artvin'den aday olan Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme geliyor. Fatma Biçer'in biygorafisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi