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Haberler > Biyografi > Fatma Biçer'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir?

Fatma Biçer'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatma Biçer&#039;in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Artvin'den aday olan Belediye Başkan Adayı Fatma Biçer kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme geliyor. Fatma Biçer'in biygorafisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Artvin'den aday olan Fatma Biçer kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Siyasi çalışmalar neler?  Artvin için vaatlerini açıkladı mı? Fatma Biçer'in hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için hazırladık 

FATMA BİÇER KİMDİR?

Fatma Biçer, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Artvin Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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