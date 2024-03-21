Fatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'tan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Şıkyürek'in kim olduğu, seçim vaatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatma Şıkyürek'in eğitim durumu ve seçim çalışması nedir? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Diyarbakır için vaatleri neler? Fatma Şıkyürek'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatma Şıkyürek'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in hayatına dair bilgileri sizler için derledik
FATMA ŞIKYÜREK KİMDİR?
Fatma Şıkyürek, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi