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Haberler > Biyografi > Fatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisi

Fatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek&#039;in biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'tan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Şıkyürek'in kim olduğu, seçim vaatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatma Şıkyürek'in eğitim durumu ve seçim çalışması nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Diyarbakır için vaatleri neler? Fatma Şıkyürek'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatma Şıkyürek'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in hayatına dair bilgileri sizler için derledik 

FATMA ŞIKYÜREK KİMDİR?

Fatma Şıkyürek, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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