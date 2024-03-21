Fatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 16:45 - Güncelleme: 21 Mart 2024 16:56 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'tan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Şıkyürek'in kim olduğu, seçim vaatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fatma Şıkyürek'in eğitim durumu ve seçim çalışması nedir? İşte, hayatı ve biyografisi