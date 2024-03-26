Feride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 18:18 - Güncelleme: 26 Mart 2024 18:31 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Giresun'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Feride Kızgit'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi