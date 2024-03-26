Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Feride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli

Feride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Feride Kızgit&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Giresun'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Feride Kızgit'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Giresun'dan aday olan Feride Kızgit kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Giresun için vaatleri neler? Feride Kızgit'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl başladı? Feride Kızgit'in hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

FERİDE KIZGİT KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit, serbest meslek sahibi ve ilkokul mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisi - BiyografiAzize Karadağ kimdir? Dem Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Azize Karadağ'ın hayatı ve biyografisiElmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisi - BiyografiElmast Tolmaç kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Elmast Tolmaç'ın biyografisiSemiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir? - BiyografiSemiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?Canan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir? - BiyografiCanan Aytaç'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Canan Aytaç kimdir?Birsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeri - BiyografiBirsen Baş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Birsen Baş'ın mesleki kariyeriSafiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisi - BiyografiSafiye Alağaş kimdir? Dem Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Safiye Alağaş'ın biyografisiArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeri - BiyografiArzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeriNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir? - BiyografiNejla Kum'un hayatı ve biyografisi! Dem Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Nejla Kum kimdir?Sümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisi - BiyografiSümeyye Kızıltepe kimdir? Dem Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Sümeyye Kızıltepe'nin biyografisiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli? - BiyografiHazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...