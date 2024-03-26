Feride Kızgit'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit aslen nereli
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Giresun'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Feride Kızgit'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Giresun'dan aday olan Feride Kızgit kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Giresun için vaatleri neler? Feride Kızgit'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl başladı? Feride Kızgit'in hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik
FERİDE KIZGİT KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Feride Kızgit, serbest meslek sahibi ve ilkokul mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi