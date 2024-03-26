Filiz Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Filiz Yalçın kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri merak ediliyor. Sinop'tan aday olan Belediye başkan adayı Filiz Yalçın kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sinop'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Filiz Yalçın'ın biyografisi ve seçim vaatleri merak ediliyor. Filiz Yalçın kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Sinop için vaatlerini açıkladı mı? Filiz Yalçın evli mi, kariyer hayatı ne zaman başladı? Filiz Yalçın'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde
FİLİZ YALÇIN KİMDİR?
Filiz Yalçın, 2024 yerel seçimler kapsamında Dem Parti Sinop Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi