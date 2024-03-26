Filiz Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Filiz Yalçın kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 20:46 - Güncelleme: 26 Mart 2024 21:03 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri merak ediliyor. Sinop'tan aday olan Belediye başkan adayı Filiz Yalçın kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi