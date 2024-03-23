Gamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Eskişehir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eskişehir için seçim çalışmaları neler? Gamze Toprak'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları ön plana çıkıyor. Eskişehir'den aday olan Gamze Toprak kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Gamze Toprak'ın kariyer hayatı nasıl ilerledi, hangi okuldan mezun oldu? Gamze Toprak'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık
GAMZE TOPRAK KİMDİR?
Gamze Toprak, 2024 yerel seçimler kapsamında Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi