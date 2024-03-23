Gamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 12:19 - Güncelleme: 23 Mart 2024 12:31 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eskişehir için seçim çalışmaları neler? Gamze Toprak'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi