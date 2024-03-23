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Haberler > Biyografi > Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisi

Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz&#039;ün biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Gülbahar Gündüz ne iş yapıyor, eğitim durumu nedir? Yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Konya için vaatlerini açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair birçok konu gündeme gelirken belediye başkan adayları seçim vaatlerini halk ile paylaşıyor. Konya'dan aday olan Gülbahar Gündüz kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Gülbahar Gündüz'ün seçim çalışmaları neler, vaatlerini açıkladı mı? Gülbahar Gündüz'ün hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık 

GÜLBAHAR GÜNDÜZ KİMDİR?

Gülbahar Gündüz, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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