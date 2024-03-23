Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 14:11 - Güncelleme: 23 Mart 2024 14:23 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Konya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Gülbahar Gündüz ne iş yapıyor, eğitim durumu nedir? Yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Konya için vaatlerini açıkladı mı? Detaylar haberimizde...