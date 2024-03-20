Gülşen Işık'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık aslen nereli
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gümüşhane için vaatleri neler? Gülşen Işık'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Gümüşhane'den aday olan Gülşen Işık'ın kariyer hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık kimdir, nereli, kaç yaşında? Gümüşhane'den aday olan Gülşen Işık'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Gümüşhane için vaatleri neler?Dem Parti Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık
GÜLŞEN IŞIK KİMDİR?
Gülşen Işık, 2024 yerel seçimler kapsamında Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi