Gülşen Işık'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık aslen nereli

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 21:55 - Güncelleme: 20 Mart 2024 22:09 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Gülşen Işık kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gümüşhane için vaatleri neler? Gülşen Işık'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Gümüşhane'den aday olan Gülşen Işık'ın kariyer hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Detaylar haberimizde...