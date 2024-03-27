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Haberler > Biyografi > Hatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeri

Hatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatice Uçar&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar&#039;ın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyograflerini ve kariyer hayatlarını merak ediyor. Isparta'dan aday olan Hatice Uçar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Isparta için vaatleri neler? Hatice Uçar'ın hayatına dair detaylar haberimizde

2024 yerel seçimlerinde aday olan Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın kim olduğu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatice Uçar kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Hatice Uçar'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Hatice Uçar, Isparta için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi 

HATİCE UÇAR KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar, sosyolog ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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