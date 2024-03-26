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Haberler > Biyografi > Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi

Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik&#039;in biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir'den aday olan Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in kim olduğu araştırılıyor. Helin Elif Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nevşehir için vaatleri neler? Helin Elif Geyik'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Nevşehir'den aday olan Helin Elif Geyik kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Nevşehir halkı için seçim çalışmaları neler? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Yerel seçimler kapsamından birçok konu merak ediliyor. Helin Elif Geyik'in hayatına dair merak edilen soruları sizler için cevapladık 

HELİN ELİF GEYİK KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik, biyolog ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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