Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 21:54 - Güncelleme: 26 Mart 2024 22:06 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir'den aday olan Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in kim olduğu araştırılıyor. Helin Elif Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nevşehir için vaatleri neler? Helin Elif Geyik'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi