İnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın'ın biyografisini Samsun halkı merak ediyor. Samsun'dan aday olan İnci Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İnci Aydın'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biiyografisi
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkan adaylarının biyografilerini, kariyer hayatlarını vatandaşlar araştırıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Samsun'dan aday olan İnci Aydın'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? İnci Aydın'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik
İNCİ AYDIN KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın, işçi ve lise mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi