İnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 14:29 - Güncelleme: 23 Mart 2024 14:42 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın'ın biyografisini Samsun halkı merak ediyor. Samsun'dan aday olan İnci Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İnci Aydın'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biiyografisi