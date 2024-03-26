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Haberler > Biyografi > Kadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatı ve biyografisi

Kadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan&#039;ın hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Kırşehir'den aday olan Kadriye Turan evli mi, hangi okuldan mezun oldu? Kadriye Turan'ın hayatına dair bilgiler ve daha fazlası haberimizde

2024 yerel seçimlerinde aday olan Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Yerel seçim çalışmaları neler? Kadriye Turan'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Güncel mesleği nedir? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatına dair merak edilen bilgiler sizler için araştırdık 

KADRİYE TURAN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan, serbest meslek sahibi ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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