Kadriye Turan kimdir? Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 19:24 - Güncelleme: 26 Mart 2024 19:34 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Kadriye Turan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Kırşehir'den aday olan Kadriye Turan evli mi, hangi okuldan mezun oldu? Kadriye Turan'ın hayatına dair bilgiler ve daha fazlası haberimizde