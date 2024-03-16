Kasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 16:43 - Güncelleme: 16 Mart 2024 16:56 - Güncelleme:

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Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kasım Yıldırım'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Kasım Yıldırım'ın kariyer geçmişi nasıl, hangi okullardan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi