Kasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri
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2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kasım Yıldırım'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Kasım Yıldırım'ın kariyer geçmişi nasıl, hangi okullardan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi
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KASIM YILDIRIM KİMDİR?
Kasım Yıldırım, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi