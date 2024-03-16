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Haberler > Biyografi > Kasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri

Kasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım Yıldırım&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım&#039;ın mesleki kariyeri
Kasım Yıldırım, Dem Parti, Bursa, Haber

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kasım Yıldırım'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Kasım Yıldırım'ın kariyer geçmişi nasıl, hangi okullardan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Kasım Yıldırım kaç yaşında? Yerel seçimlere dair pek çok konu dikkat çekiyor. Bursa'dan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım kaç yaşında, eğitim durumu nedir, mesleği ne? Bursa için vaatleri neler? Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Kasım Yıldırım'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

KASIM YILDIRIM KİMDİR?

Kasım Yıldırım, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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