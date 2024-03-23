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Haberler > Biyografi > Kemal Bülbül kimdir? Dem Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül'ün hayatı

Kemal Bülbül kimdir? Dem Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül'ün hayatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kemal Bülbül kimdir? Dem Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül&#039;ün hayatı

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Kemal Bülbül'ün eğitim durumu ve seçim faaliyetleri neler? Antalya için vaatlerini açıkladı mı? Kemal Bülbül'ün hayatına dair merak edilen detaylar içeriğimizde

Antalya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Kemal Bülbül'ün kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Kemal Bülbül'ün eğitim durumu nedir, hangi görevlerde yer aldı? Antalya halkı için seçim vaatleri, çalışmaları neler? Evli mi, kaç yaşında? Kemal Bülbül'ün hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik 

KEMAL BÜLBÜL KİMDİR?

Kemal Bülbül, 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Ankara, Van, Adıyaman gibi çeşitli illerde öğretmenlik görevini yerine getirdi. TBMM 27.dönem HDP Antalya milletvekili olan Kemal Bülbül, evli ve bir çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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