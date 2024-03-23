Leyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzon'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Leyla Üzüm kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Trabzon için vaatleri neler? Leyla Üzüm'ün hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Leyla Üzüm'ün eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Trabzon halkı için vaatleri neler? Leyla Üzüm'ün hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık
LEYLA ÜZÜM KİMDİR?
Leyla Üzüm, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi