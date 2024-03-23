Leyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 16:14 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:28 - Güncelleme:

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Trabzon'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Leyla Üzüm kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Trabzon için vaatleri neler? Leyla Üzüm'ün hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde...