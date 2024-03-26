Merve Eylül Bütün kimdir? Dem Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Merve Eylül Bütün'ün biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 19:43 - Güncelleme: 26 Mart 2024 19:57 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yozgat Belediye Başkan Adayı Merve Eylül Bütün kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Merve Eylül Bütün'ün hayatı araştırılıyor. Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Yozgat için vaatleri neler? M. Eylül Bütün'ün hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde