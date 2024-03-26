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Haberler > Biyografi > Nurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi

Nurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rize'den aday olan Dem Parti mensubu Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nurettin Aydın kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Rize halkı için vaatleri neler? Nurettin Aydın'ın hayatına dair bilgiler ve daha fazlası içeriğimizde

2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu merak ediliyor. Rize Belediye Başkan Adayı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Rize'den aday olan Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Rize halkı için vaatlerini açıkladı mı? Merakla beklenen yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Nurettin Aydın'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi 

NURETTİN AYDIN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın, lise mezunu ve serbest meslek sahibidir. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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