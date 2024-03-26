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Haberler > Biyografi > Şehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş'in biyografisi

Şehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş'in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş&#039;in biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Kırıkkale'den aday olan Şehmiran Güneş kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Kırıkkale için vaatleri neler? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? 2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme geliyor. Şehriman Güneş'in hayatına dair detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimler kapsamında birçok konu gündemi meşgul ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini, kariyer hayatlarını araştırıyor. Kırıkkale'den aday olan Şehmiran Güneş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kırıkkale için vaatlerini açıkladı mı? Şehmiran Güneş'in güncel mesleği nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi 

ŞEHMİRAN GÜNEŞ KİMDİR?

Şehmiran Güneş, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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