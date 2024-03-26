Şehmiran Güneş kimdir? Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Şehmiran Güneş'in biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 18:35 - Güncelleme: 26 Mart 2024 18:45 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Kırıkkale'den aday olan Şehmiran Güneş kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Kırıkkale için vaatleri neler? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? 2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme geliyor. Şehriman Güneş'in hayatına dair detaylar haberimizde...