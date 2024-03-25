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Haberler > Biyografi > Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?

Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Sivas Belediye Başkan Adayı kimdir? Sivas'tan aday olan Semiha Şahin kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? 2024 Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları merak ediliyor. Semiha Şahin, Sivas halkı için vaatlerini açıkladı mı? Şahin'in eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Evli mi? Semiha Şahin'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları araştırdık

SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin, işçi ve lise mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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