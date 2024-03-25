Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Sivas Belediye Başkan Adayı kimdir? Sivas'tan aday olan Semiha Şahin kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? 2024 Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları merak ediliyor. Semiha Şahin, Sivas halkı için vaatlerini açıkladı mı? Şahin'in eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Evli mi? Semiha Şahin'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları araştırdık
SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin, işçi ve lise mezunudur.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi