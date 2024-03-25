Semiha Şahin hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Semiha Şahin kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 13:21 - Güncelleme: 25 Mart 2024 13:34 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Sivas Belediye Başkan Adayı kimdir? Sivas'tan aday olan Semiha Şahin kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte, hayatı ve biyografisi