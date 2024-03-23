Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisi

Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Malatya halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme gelmekte. Sevim Şimşek Bayrama dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Malatya'dan aday olan Sevim Şimşek Bayram kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sevim Şimşek Bayram seçim vaatlerini açıkladı mı? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Sevim Şimşek Bayram'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

SEVİM ŞİMŞEK BAYRAM KİMDİR?

Sevim Şimşek Bayram, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir? - BiyografiLeyla Üzüm'ün hayatı ve biyografisi! Dem Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Leyla Üzüm kimdir?Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisi - BiyografiZeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisiBartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeri - BiyografiBartu Soral kimdir? Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral'ın mesleki kariyeriAzmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisi - BiyografiAzmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisiİnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir? - Biyografiİnci Aydın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Aydın kimdir?Gülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisi - BiyografiGülbahar Gündüz kimdir? Dem Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülbahar Gündüz'ün biyografisiEngin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir? - BiyografiEngin Güleser'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Engin Güleser kimdir?Cevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisi - BiyografiCevahir Kayar kimdir? Dem Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevahir Kayar'ın biyografisiGamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir? - BiyografiGamze Toprak'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gamze Toprak kimdir?Kemal Bülbül kimdir? Dem Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül'ün hayatı - BiyografiKemal Bülbül kimdir? Dem Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül'ün hayatı
Sonraki Haber Yükleniyor...