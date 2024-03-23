Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 16:37 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:46 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Malatya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Malatya halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme gelmekte. Sevim Şimşek Bayrama dair merak edilen detaylar haberimizde...