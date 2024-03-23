Sevim Şimşek Bayram kimdir? Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram'ın biyografisi
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Malatya halkı için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme gelmekte. Sevim Şimşek Bayrama dair merak edilen detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Malatya'dan aday olan Sevim Şimşek Bayram kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sevim Şimşek Bayram seçim vaatlerini açıkladı mı? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Sevim Şimşek Bayram'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık
SEVİM ŞİMŞEK BAYRAM KİMDİR?
Sevim Şimşek Bayram, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi