Sibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kütahya'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Sibel Temel'in hayatı ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sibel Temel kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? 2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kütahya halkı için vaatlerini açıkladı mı? Sibel Temel'in hayatı hakkında merak edilenler ve daha fazlası haberimizde
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü vatandaşlar adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. Kütahya'dan aday olan Sibel Temel kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Sibel Temel'İn eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Kütahya için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
SİBEL TEMEL KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel, işçi ve lise mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi