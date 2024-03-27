Sibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 09:08 - Güncelleme: 27 Mart 2024 09:20 - Güncelleme:

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Kütahya'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Sibel Temel'in hayatı ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sibel Temel kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? 2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kütahya halkı için vaatlerini açıkladı mı? Sibel Temel'in hayatı hakkında merak edilenler ve daha fazlası haberimizde