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Haberler > Biyografi > Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ'ın biyografisi

Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yalova için vaatleri neler? Vatandaşlar yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. Songül Hacıoğlu Dağ'ın hayatı ve biyografisi içeriğimizde

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. Yalova'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Songül Hacıoğlu Dağ'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

SONGÜL HACIOĞLU DAĞ KİMDİR? 

Songül Hacıoğlu Dağ, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Yalova Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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