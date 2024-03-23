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Haberler > Biyografi > Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisi

Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir? Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Z. Toptaş Yılmaz&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından araştırlıyor. Ordu'dan aday olan Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ordu için vaatleri neler? Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Detaylar haberimizde

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü vatandaşlar belediye başkan adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Ordu'dan aday olan Zeynep Toptaş Yılmaz kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Z. Toptaş Yılmaz'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Ordu için vaatlerini açıkladı mı? Zeynep Toptaş Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladık 

ZEYNEP TOPTAŞ YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Toptaş Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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