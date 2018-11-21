Edinilen bilgiye göre, Tunus’tan Türkiye’ye gelmekte olan Kılıç 1 isimli Türk bandıralı kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgilere göre, Yunanistan açıklarında bulunan geminin 11 mürettebatı gemiyi terk etti. Mürettebatın yakında bulunan gemiler tarafından kurtarıldığı açıklandı.
Yunanistan açıkladı! Türk gemisinde yangın çıktı
21.11.2018 - 10:11 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan açıklarındaki Kılıç 1 isimli Türk bandıralı kuru yük gemisinde yangın çıktı.
Etiketler : yunanistan,yangın,
589693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/589693.aspx
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