Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL, 18-21 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılan "87. Genel Kurulu Toplantısı"nda seçtiği yeni başkanını sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıkladı.Twitter mesajında, "Güney Kore'den Kim Jong Yang INTERPOL Başkanı seçilmiştir" denildi.
Oyların üçte ikisini topladı
Oyların üçte ikisinden fazlasını toplayan Güney Koreli Kim Jong-yang, 2020'ye kadar başkanlık görevini yürütmek üzere başkanlığa seçildi.
Türkiye'yi toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet temsil etti.
Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng, ülkesinde gözaltına alındıktan sonra istifa etmişti. Başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika aday göstermişti.
Ukrayna, INTERPOL başkanlık seçimlerinde en güçlü aday olan Rus Aleksandr Prokopçuk’un seçilmesi durumunda üyeliğini askıya alacağını açıklamıştı.
ABD’li senatörler de yayımladıkları açık mektupta, Donald Trump yönetiminin INTERPOL üzerinde baskı kurarak Prokopçuk’un yeni başkan seçilmesini engellemesi gerektiğini belirtmişti.