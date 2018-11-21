Ülke basında yer alan haberlerde, örgütün, Borno eyaletine bağlı Maitile, Mainok ve Gajiram bölgelerinde 3 askeri üsse saldırı düzenlediği  belirtildi.

Saldırılarda 44 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin  yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve  Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile  Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden  olmuştu.