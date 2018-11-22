Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’la yapılan ticari anlaşmalardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Trump “Bu ülkeden 100 milyarlarca dolarlık ürün alıyorlar ve bundan ve bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Suudi Arabistan’a askerî malzeme satılmaması durumunda Riyad yönetiminin ihtiyacını Rusya ve Çin’den karşılayabileceğini dile getiren Trump “Rusya ve Çin bu durumdan çok çok mutlu olacaktır” diye konuştu. ABD’nin, Suudi Arabistan’la “sarsılmaz ortaklığını” devam ettirmek istediğini belirten Trump “Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da farklı sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD’nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim” yorumunu yaptı. Trump’ın açıklamalarına tepki yağdı:



S. Arabistan satın alınabileceğini ispat etti: Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar “Başkanımız bir defa daha ahlaki pusulanın satın alınamayacağını ispatladı. Öte yandan Suudi Arabistan ise bir Başkanın satın alınabileceğini ispat ediyor” dedi.



Prens hesap vermeli: Eski CIA Başkanı John Brennan “Kongre, CIA’in Kaşıkçı konusunda bildiklerine dair kapalı bir toplantı talep etmeli. Suudi Arabistan’da kimse, özellikle Veliaht Prens bu hain olaydan dolayı hesap vermekten kaçmamalı” dedi.



Her türlü delil var: Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein, Prens Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine inanmak için her türlü delilin olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan’a silah satışı ve silah verilmesine karşı oy kullanmayı planladığını açıkladı. Feinstein, Donald Trump’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasını “şoke edici olarak” niteledi.



Senatodan ikinci mektup: ABD’li senatörler Cumhuriyetçi Bob Corker ile Demokrat Bob Menendez, Trump’a Kaşıkçı cinayeti hakkında Magnitsky Yasası’na atıf yapan yeni bir mektup gönderdi. Senatörlerin mektubunda “Son gelişmeler ışığında Prens Selman’ın, Bay Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığının spesifik bir şekilde kararınızda ortaya konulmasını talep ediyoruz” denildi.



Prens kendini zehirledi: Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham “Her ne kadar Suudi Arabistan stratejik bir ortağımız olsa da Veliaht Prens’in davranışı birçok bakımdan aramızdaki ilişkiye saygısızlıktır ve bana göre (bu durum) kendisini zehirlemiştir” dedi.



İran: Utanç verici: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif “Kaşıkçı cinayetine rağmen Trump’ın Suudi Arabistan’a destek açıklaması utanç verici” dedi.