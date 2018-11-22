Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani,  geçen yıl yapılan gayrimeşru referandumun ardından ilk kez başkent Bağdat'a  gelerek temaslarda bulundu. Görevine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak devam  eden Barzani, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile  ayrı ayrı görüştü.Bağdat'ta diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Barzani, yarın  Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelecek.Barzani'nin Bağdat'taki temasları kapsamında Erbil-Bağdat  ilişkileriyle birlikte hükümet kabinesinin tamamlanmayan bakanlık adaylarının  masaya yatırılması bekleniyor.