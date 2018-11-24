Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin kuzeyindeki Salahaddin olmak üzere Musul ve Kerkük'te şiddetli yağışlar bölge sakinlerini etkiledi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyd el-Bedr, yayımladığı yazılı açıklamada, Salahaddin ilinde 5, Zi Kar'da 2, Basra'da 1 ve Vasit ilinde de 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alınan bilgilere göre, sel nedeniyle 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Şırgat ilçesi Kaymakamı Ali Dudih, daha önce yaptığı açıklamada, Salahaddin ilinin Şırgat ilçesinde sel sularının büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini, 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk tespitlere göre 300 evin ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Kriz masası

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, selden sonra yaptığı yazılı açıklamada, sel sularının vurduğu Şırgat başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Abdulmehdi, bölgeye ivedi olarak yardım ulaştırılması, hasarların tespit edilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu belirtti.