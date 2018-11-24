Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkelerinden siyasi ve din adamlarının katıldığı başkent Tahran'daki 32'nci Vahdet Konferansı'nda yaptığı konuşmada, BM'nin yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD başta olmak üzere Batı dünyası ile yaşadıkları ihtilaf ve savaşın "özgürlüğü yalnızca kendileri için istemeleri ve diğerlerine de köleliği uygun görmelerinden" kaynaklı olduğunu belirten Ruhani, şunları söyledi:

"ABD'liler 'herkes Amerikalı gibi düşünsün ve onun değerlerine saygı göstersin' diyor. Başta ABD olmak üzere Batı zorbalığı ile ihtilafımız da budur. Onlar büyüklüğün ve hükümranlığın güç temelinde olduğunu, biz ise adalet, insaf ve diğerlerinin hukukuna saygı esasına dayalı olduğunu savunuyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri güç temelinde kurulduğunu dile getiren Ruhani, "Kimin askeri gücü daha fazla ise yetkiye sahip olmuş ve BMGK'da veto hakkını elde etmiştir. Veto hakkına sahip 5 ülke de o gün atom silahına sahipti." ifadelerini kullandı.

"Kimin silahı daha üstün, öldürücü ve yıkıcı ise onlar veto hakkına sahip oluyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzeniydi" diyen Ruhani, "Bu veto hakkının dayanağı nedir? Dünya devletleri mi bu 5 ülkenin veto hakkına sahip olması için oy verdi yoksa bunların toplumları mı dikte ettirdi? Yoksa bu ülkelerin medeniyet geçmişi mi onların veto hakkına sahip olmalarını gerektiriyor?" değerlendirmesinde bulundu.



Suudi Arabistan halkına mesaj

Ruhani, Suudi Arabistan ile ilişkilerine de değinerek, Mekke ve Medine'deki Müslümanları kardeşleri gibi gördüklerini ifade etti.

"Suudi Arabistan halkının çıkarlarını terörizm, bölgesel düşman ve süper güçlere karşı tüm gücümüzle savunmaya hazırız" diyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Bunun için sizden 450 milyar dolar da istemeyiz. Çünkü sizi kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Güvenliğinizi teminat altına almak için 450 milyar dolar hediye ettiniz, 110 milyar dolarlık da silah satın aldınız. İran'dan korkmayın, süper güçlerden korkun.

Biz sizinle kardeşiz."

Ruhani ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden de üzüntü duyduğunu sözlerine ekleyerek "Keşke böyle bir olay gerçekleşmeseydi" ifadelerini kullandı.