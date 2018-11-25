Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD başta olmak üzere Batı dünyası ile yaşadıkları ihtilaf ve savaşın “özgürlüğü yalnızca kendileri için istemeleri ve diğerlerine de köleliği uygun görmelerinden” kaynaklı olduğunu belirten Ruhani, “Kimin silahı daha üstün, öldürücü ve yıkıcı ise onlar veto hakkına sahip oluyor. Bu 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki dünya düzeniydi. Bu veto hakkının dayanağı nedir? Dünya devletleri mi bu 5 ülkenin veto hakkına sahip olması için oy verdi yoksa bunların toplumları mı dikte ettirdi? Yoksa bu ülkelerin medeniyet geçmişi mi onların veto hakkına sahip olmalarını gerektiriyor?” değerlendirmesinde bulundu.